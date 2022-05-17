Зеленський провів телефонну розмову з президентом Франції Макроном: про що говорили

Зеленський провів телефонну розмову з президентом Франції Макроном: про що говорили

Президент України Володимир Зеленський 17 травня провів телефонну розмову з президентом Франції Емманюелем Макроном. Йшлося про оборону підтримку нашої держави.

Про це Володимир Зеленський написав на своїй сторінці в соцмережі.

“Завершив тривалу й насичену телефонну розмову з Емманюелем Макроном. Розповів про перебіг бойових дій, операцію з порятунку військових з “Азовсталі” та бачення перспектив переговорного процесу. Порушив питання про постачання пального до України. Йшлося також про оборонну підтримку від Франції”, — наголосив Володимир Зеленський.

Він також додав, що під час бесіди лідери двох країн обговорили шостий пакет санкцій проти РФ, а також можливі шляхи експорту української аграрної продукції.

“Предметно обговорили розгляд нашої заявки на отримання статусу кандидата на вступ до ЄС”, — підкреслив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, що до України відправили найбільшу в історії групу слідчих для розслідування воєнних злочинів РФ.

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