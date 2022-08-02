Зеленський провів телефонну розмову зі Столтенбергом: обговорили отримання Україною нелетальної військової допомоги

Президент окремо обговорив стан розробки запитів України до НАТО щодо допомоги для проведення гуманітарного розмінування.
Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом, поінформував його про ситуацію на полі бою та необхідність якнайшвидшого отримання Україною більшої кількості важкої зброї від країн-членів НАТО для успішного відбиття російських атак і переходу до подальшого контрнаступу.
Про це повідомляє Офіс президента.
Володимир Зеленський також окремо обговорив з генеральним секретарем Альянсу стан опрацювання запитів України до НАТО стосовно допомоги для проведення гуманітарного розмінування й висловив сподівання на прискорення постачання необхідного обладнання.
Єнс Столтенберг привітав угоду щодо розблокування експорту українського зерна через чорноморські порти та відправлення з Одеси першого судна зі збіжжям.
Президент України запросив Єнса Столтенберга взяти участь в онлайн-саміті Кримської платформи 23 серпня поточного року.
Нагадаємо, напередодні Зеленський провів телефонну розмову з Еммануелем Макроном і також запросив його взяти участь в онлайн-саміті Кримської платформи.
Читайте також:
- Макрон запевнив, що воєнні злочини росіян в Україні не залишаться безкарними
- Зеленський відповів на петицію про заборону роздачі повісток на блокпостах і вулицях
- "Не залишають окупантам жодного безпечного місця на нашій землі": Зеленський подякував українським воїнам