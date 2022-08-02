Зеленський провів телефонну розмову зі Столтенбергом: обговорили отримання Україною нелетальної військової допомоги

Президент окремо обговорив стан розробки запитів України до НАТО щодо допомоги для проведення гуманітарного розмінування.

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом, поінформував його про ситуацію на полі бою та необхідність якнайшвидшого отримання Україною більшої кількості важкої зброї від країн-членів НАТО для успішного відбиття російських атак і переходу до подальшого контрнаступу.

Про це повідомляє Офіс президента.

Володимир Зеленський також окремо обговорив з генеральним секретарем Альянсу стан опрацювання запитів України до НАТО стосовно допомоги для проведення гуманітарного розмінування й висловив сподівання на прискорення постачання необхідного обладнання.

Єнс Столтенберг привітав угоду щодо розблокування експорту українського зерна через чорноморські порти та відправлення з Одеси першого судна зі збіжжям.

Президент України запросив Єнса Столтенберга взяти участь в онлайн-саміті Кримської платформи 23 серпня поточного року.

Нагадаємо, напередодні Зеленський провів телефонну розмову з Еммануелем Макроном і також запросив його взяти участь в онлайн-саміті Кримської платформи.

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