Зеленський провів важливі кадрові зміни в ЗСУ: генерал Драпатий отримав нову посаду

При цьому Драпатий зберігатиме повноваження командувача Сухопутних військ.

Президент Володимир Зеленський провів низку важливих кадрових змін у Збройних силах.

Про це глава держави повідомив у соцмережах.

Так, генерал-майор Михайло Драпатий направлений для керівництва оперативно-стратегічним угрупованням військ "Хортиця", де відбуваються найжорстокіші бої.

При цьому Драпатий зберігатиме повноваження командувача Сухопутних військ.

"Це допоможе поєднувати бойову роботу армії з правильною підготовкою бригад. Саме фронтові потреби мають визначати стандарти комплектування й тренування бригад", – каже Зеленський.

Нагадаємо, що 29 листопада 2024 року Зеленський призначив Михайла Драпатого новим командувачем Сухопутних військ ЗСУ замість Олександра Павлюка. Саме Михайло Драпатий у травні 2014-го, увірвався до Маріуполя на бронетехніці.

У травні 2024 року бригадного генерала Михайла Драпатого призначено на посаду командувача оперативно-тактичного угруповання військ (ОТУВ) "Харків", де він успішно відбив російський контрнаступ.

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