Зеленський провів важливу розмову з прем’єром Нідерландів: про що домовились

Лідери країн обговорили поточну ситуацію в Україні та майбутню зиму.

У п’ятницю, 24 листопада, президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте.

Про це він написав у Telegram.

Зеленський заявив, що під час розмови з прем'єром Нідерландів вони обговорили зусилля зі збереження єдності у Європі, а також важливість забезпечення незмінної військової та фінансової допомоги України в боротьбі з російською агресією.

Президент України зазначив, що нещодавнє рішення Нідерландів надати Україні додаткові 2 млрд євро у 2024 році є “найкращим сигналом для інших партнерів”.

Він подякував Рютте за допомогу його країни та за підтримку Української Формули Миру та гуманітарної ініціативи Grain From Ukraine.

Рютте на сторінці у X (колишній Twitter) також написав про розмову із Зеленським, заявивши, що лідери країн обговорили поточну ситуацію в Україні та майбутню зиму.

: Just had one of my regular calls with @ZelenskyyUA on the current situation in Ukraine and the coming winter. The Netherlands stands with the people of Ukraine and supports Ukraine in its fight against Russian aggression. — Mark Rutte (@MinPres) November 24, 2023

Він запевнив, що Нідерланди залишаються з народом України та підтримують країну в боротьбі з російським вторгненням.

Нагадаємо, в середу, 22 листопада, у Нідерландах відбулися дострокові парламентські вибори. Відповідно до результату екзитполу, перемогу здобула ультраправа Партія свободи (PVV), яку очолює Герт Вілдерс. Вона, найімовірніше, отримає 37 місць у нижній палаті парламенту.

Раніше Герт Вілдерс неодноразово висловлював своє захоплення експрезидентом США Дональдом Трампом та Віктором Орбаном — прем'єр-міністром Угорщини, який просто зараз блокує допомогу Україні від ЄС.

Читайте також: