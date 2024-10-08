Зеленський провів важливу Ставку про забезпечення армії: про що домовились із головними військовими

Під час Ставки учасники визначили пріоритети для українського ОПК на наступний рік.

У вівторок, 8 жовтня Володимир Зеленський провів Ставку верховного головнокомандувача, де обговорили забезпечення Сил оборони зброєю та військовою технікою.

Про це повідомив глава держави на офіційній сторінці у телеграм-каналі.

Також читайте Триколор в центрі Одеси?: перехожі відреагували блискавично

Він розповів, що заслухав доповідь головкома ЗСУ Олександра Сирського. Говорили про потреби армії до кінця року та на перспективу. Доповіді всіх учасників процесу щодо того, як ці потреби забезпечити: що Україна придбає, що отримає від союзників і що виробить самостійно.

Також доповідали прем’єр-міністр Денис Шмигаль, віцепремʼєр з інновацій Михайло Федоров, міністр оборони Рустем Умєров, міністр з питань стратегічних галузей промисловості Герман Сметанін та інші.

"Визначили пріоритети для нашого ОПК на наступний рік. Це, зокрема, ракети, дрони, снаряди, а також активне залучення інвестицій від партнерів", - підсумував Зеленський.

Нагадаємо, за даними американського Інституту вивчення війни, російські війська просунулися на Донеччині та Запоріжжі.

Новини ТСН 14:00 за 8 жовтня. Росія вдарила по Харкову - десятки постраждалих

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.