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Зеленський провів важливу Ставку про забезпечення армії: про що домовились із головними військовими

Зеленський провів важливу Ставку про забезпечення армії: про що домовились із головними військовими

Президент України Володимир Зеленський / Фото: president.gov.ua

Під час Ставки учасники визначили пріоритети для українського ОПК на наступний рік.

У вівторок, 8 жовтня Володимир Зеленський провів Ставку верховного головнокомандувача, де обговорили забезпечення Сил оборони зброєю та військовою технікою.

Про це повідомив глава держави на офіційній сторінці у телеграм-каналі. 

Він розповів, що заслухав доповідь головкома ЗСУ Олександра Сирського. Говорили про потреби армії до кінця року та на перспективу. Доповіді всіх учасників процесу щодо того, як ці потреби забезпечити: що Україна придбає, що отримає від союзників і що виробить самостійно.

Також доповідали прем’єр-міністр Денис Шмигаль, віцепремʼєр з інновацій Михайло Федоров, міністр оборони Рустем Умєров, міністр з питань стратегічних галузей промисловості Герман Сметанін та інші.

"Визначили пріоритети для нашого ОПК на наступний рік. Це, зокрема, ракети, дрони, снаряди, а також активне залучення інвестицій від партнерів", - підсумував Зеленський.

Нагадаємо, за даними американського Інституту вивчення війни, російські війська просунулися на Донеччині та Запоріжжі.

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