Зеленський провів важливу Ставку: йшлося про ситуацію в Чорному морі та на Одещині

Президент України Володимир Зеленський 31 жовтня провів чергову Ставку верховного головнокомандувача. Йшлося про безпеку в Чорному морі.

Про це глава держави написав на своїй сторінці в соцмережі.

Як зазначається, у Міжнародний день Чорного моря президент провів Ставку, яка стосувалася саме безпеки в цьому регіоні. Йшлося про безперешкодну роботу “зернового коридору”, боротьбу з окупантами, які ставлять під загрозу мирне судноплавство.

“Зниження спроможностей ворожого флоту. Доповіді командувача ВМС ЗСУ Неїжпапи, начальника ГУР МО Буданова, голови СБУ Малюка. Безпека Одещини: захист людей, енергетичних об’єктів, портової інфраструктури. Посилення регіональної системи ППО. Так само посилення протиповітряної оборони та захист об’єктів критичної інфраструктури у прикордонних і прифронтових регіонах. Командувач Повітряних сил Олещук”, - розповів Володимир Зеленський.

Крім того, йшлося про ситуацію в Куп’янську, Авдіївці та Херсоні.

“Нарощування вітчизняного виробництва артсистем та артснарядів натовського стандарту. Графіки постачання від партнерів. Доповіді міністра оборони України Умєрова та міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Камишіна”, - додав президент.

Нагадаємо, що політичне керівництво України на початку жовтня нібито вимагало від військових провести операцію зі звільнення Горлівки на Донеччині.

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