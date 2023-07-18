Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Зеленський провів засідання Ставки: доповідали Залужний та Буданов

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публікації
Перегляди
470
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Зеленський провів засідання Ставки: доповідали Залужний та Буданов

Володимир Зеленський 18 липня провів засідання Ставки. / Фото: Офіс президента України

На Ставці верховного головнокомандувача зосередились, зокрема, на темі експорту українського продовольства.

Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 18 липня, провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача.   

Про це президент повідомив у Telegram.

"Питання номер один на сьогоднішній Ставці – морський експорт зерна та безпека портів", - наголосив глава держави. 

На засіданні Ставки доповідали віце-прем’єр Олександр Кубраков, командувач ВМС Олексій Неїжпапа – про логістику постачання та захист узбережного регіону.

Також були доповіді міністра внутрішніх справ Ігора Клименка та голови Держспецзв’язку Юрія Щиголя про боротьбу з ворожими БПЛА. ГУР, СЗР, СБУ доповідали про плани противника.

"Заслухали ситуацію на полі бою від командувачів Залужного, Сирського, Тарнавського. Міністр Резніков та командувач Сил логістики Гуляк доповіли про динаміку постачання снарядів. Дякую всім за роботу. Рухаємось далі", - резюмував президент.

Нагадаємо, Зеленський закликав Ердогана і ООН самостійно гарантувати безпеку суден для перевезення українського продовольства.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
470
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація