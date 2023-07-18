Зеленський провів засідання Ставки: доповідали Залужний та Буданов

На Ставці верховного головнокомандувача зосередились, зокрема, на темі експорту українського продовольства.

Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 18 липня, провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача.

Про це президент повідомив у Telegram.

"Питання номер один на сьогоднішній Ставці – морський експорт зерна та безпека портів", - наголосив глава держави.

На засіданні Ставки доповідали віце-прем’єр Олександр Кубраков, командувач ВМС Олексій Неїжпапа – про логістику постачання та захист узбережного регіону.

Також були доповіді міністра внутрішніх справ Ігора Клименка та голови Держспецзв’язку Юрія Щиголя про боротьбу з ворожими БПЛА. ГУР, СЗР, СБУ доповідали про плани противника.

"Заслухали ситуацію на полі бою від командувачів Залужного, Сирського, Тарнавського. Міністр Резніков та командувач Сил логістики Гуляк доповіли про динаміку постачання снарядів. Дякую всім за роботу. Рухаємось далі", - резюмував президент.

Нагадаємо, Зеленський закликав Ердогана і ООН самостійно гарантувати безпеку суден для перевезення українського продовольства.

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