Зеленський провів засідання Ставки: обговорили ситуацію на фронті та дані розвідки про дії росіян

Президент України Володимир Зеленський у понеділок, 6 лютого, провів засідання Ставки верховного головнокомандувача.

Про це повідомляє Офіс президента.

Учасники засідання обговорили ситуацію на фронті, зокрема питання забезпечення військових, які перебувають на Бахмутському напрямку. Також на Ставці обговорювали інформацію від розвідки щодо можливих дій ворога найближчим часом.

Учасники засідання розглянули питання щодо кандидатур для призначення на посади голів обласних військових адміністрацій у низці регіонів.

"У засіданні взяли участь: керівник Офісу президента України Андрій Єрмак, секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов, головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний, начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов, командувачі родів військ та оперативних напрямків. До засідання Ставки також долучилися члени уряду, очільники силових відомств і правоохоронних органів", - йдеться у повідомленні.

Війна Росії проти України

24 лютого 2022 року Росія почала повномасштабну війну проти України. Російський диктатор Путін заявив, що метою масових вбивств українців є "денацифікація та демілітаризація". Також він закликав ЗСУ "скласти зброю та йти додому".

Наразі військове та політичне керівництво України вважає, що російські окупанти до річниці повномасштабної війни можуть готувати новий наступ на нашу державу. За різними даними, це може статись вже у найближчі десять днів.

Читайте також: