Зеленський провів засідання Ставки: на що звернули особливу увагу

Члени Ставки звернули увагу на ситуацію в Білорусі і здатність Сил оборони реагувати на виклики з цього напрямку.

Сьогодні, 18 грудня, президент Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки Верховного головнокомандувача.

Про це інформує пресслужба глави держави.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний та командувачі військ оперативних напрямків доповіли про ситуацію на фронті, окремо зупинившись на найгарячіших ділянках.

Члени Ставки звернули увагу на ситуацію в Білорусі. Учасники засідання заслухали інформацію про актуальну чисельність та озброєння ворожих військових угруповань. Командувачі відзначили готовність Сил оборони реагувати на будь-який розвиток подій.

Крім того, учасники засідання обговорили перебіг ліквідації наслідків масованого ракетного удару Росії по енергетичній інфраструктурі України, заслухали доповіді щодо підключення споживачів до електро- й теплопостачання.

У засіданні взяли участь: керівник ОП Андрій Єрмак, секретар РНБО Олексій Данілов, міністр оборони Олексій Резніков, Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов, голова Служби зовнішньої розвідки України Олександр Литвиненко, командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський та командувачі військ оперативних напрямків.

До засідання Ставки також долучилися: голова МВС Денис Монастирський, голова МЗС Дмитро Кулеба, міністр інфраструктури Олександр Кубраков, інші члени уряду, очільники силових відомств і правоохоронних органів.

Раніше головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний попередив, що Росія накопичує людей і зброю для нового наступу. За його словами, окупанти або знову нападуть на Київ з півночі, або посилять атаки на Донбасі, або наступатимуть на півдні.

Міністр оборони Олексій Резніков вважає, що Росія може розпочати нову хвилю наступу вже в лютому.

Також стало відомо, що диктатор Лукашенко доручив своїм підлеглим розпочати перевірку бойової готовності білоруської армії.

Російський опозиціонер Марк Фейгін вважає, що Кремль всерйоз обмірковує можливість нового нападу саме з півночі.

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