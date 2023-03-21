Зеленський провів засідання Ставки: обговорили ситуацію на фронті та плани ворога

Керівник розвідки розповів про ймовірні дії ворога у найближчій перспективі.

Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 21 березня, провів чергове засідання Ставки. Зокрема, учасники заслухали доповідь головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного про оперативну обстановку на основних напрямках фронту.

Про це інформує пресслужба Офісу президента.

На засіданні Ставки верховного головнокомандувача також порушили питання військової допомоги від союзників.

"Учасники заслухали доповідь Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного про оперативну обстановку на основних напрямках фронту. Командувачі оперативно-стратегічних угруповань військ доповіли про перебіг бойових дій у межах зон відповідальності ОСУВ "Хортиця", "Таврія", "Одеса" та "Північ", - пише пресслужба.

Зазначається, що керівник розвідки Кирил Буданов розповів про ймовірні дії ворога у найближчій перспективі.

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"Окрему увагу приділили питанню захисту інформації та запобігання її витоку", - додає пресслужба.

Крім того, члени Ставки також розглянули питання забезпечення сил оборони боєприпасами.

Напередодні президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки під час якої прослухав доповіді Головкома, розвідки, командувачів напрямків. Основну увагу приділили ОСУВ "Хортиця" і Бахмуту.

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