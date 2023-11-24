Категорія
Війна
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Зеленський провів засідання Ставки: розглянули питання мобілізації, демобілізації та ротації

Автор
Світлана НесчетнаСвітлана Несчетна
Дата публікації
Перегляди
857
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Зеленський провів засідання Ставки: розглянули питання мобілізації, демобілізації та ротації

Президент України Володимир Зеленський / Фото: Офіс президента України

На Ставці також порушували проблеми, пов'язані з ТЦК та ВЛК.

Президент України Володимир Зеленський провів у п'ятницю, 24 листопада, засідання Ставки. Розглядалися складні питання: мобілізація, демобілізація, ТЦК, ВЛК, ротація, строковики.

Про це Зеленський написав у Telegram.

"Доповіді міністра оборони Умєрова, Головкома Залужного, начальника Генштабу Шаптали, міністра охорони здоров’я Ляшка, очільника МВС Клименка, міністра закордонних справ Кулеби, директора ДБР Сухачова та першого заступника міністра оборони Павлюка. Доручив їхнім відомствам підготувати комплексні рішення", - зазначив президент.

Нагадаємо, 22 листопада стало відомо, що Зеленський змінив склад Ставки через корупційний скандал. Президент вивів зі складу Ставки верховного головнокомандувача Юрія Щиголя – ексочільника Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України (Держспецзв’язку), якому нині суд обрав запобіжний захід.

Володимир Зеленський постановив увести до персонального складу СВГ віцепрем'єр-міністра з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій Михайла Федорова.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
857
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація