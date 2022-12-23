Зеленський провів засідання Ставки та попередив про загрозу ракетних ударів на Новий рік і Різдво

Президент України Володимир Зеленський 23 грудня провів засідання Ставки верховного головнокомандувача. Президент також закликав українців реагувати на сигнали повітряної тривоги, оскільки окупанти можуть обстріляти Україну напередодні Різдва та Нового року.

Про це він сказав під час свого традиційного звернення до українців.

"Провів сьогодні Ставку. Як завжди, предметно, але сьогодні – плюс новини для військових після візиту до Сполучених Штатів. Готуємо найближчі місяці й загалом наступний рік. Завдання наші незмінні. Це звільнення нашої землі. Безпека для наших людей. Відновлення нашої країни після російських ударів. Це компоненти української перемоги, яку ми наближаємо крок за кроком. Заслухали сьогодні на Ставці командувачів. Бачимо перспективи на фронті. Готуємося до різних варіантів дій держави-терориста, бачимо її наміри. І будемо відповідати", - пояснив президент.

Володимир Зеленський закликав українців бути обережними напередодні Різдва та Нового року через загрозу ракетних ударів.

"І, будь ласка, памʼятайте, хто воює проти нас. У святковий час, який наближається, російські терористи можуть знову активізуватися. Вони зневажають християнські цінності й будь-які цінності взагалі. Тому, будь ласка, зважайте на сигнали повітряної тривоги, допомагайте одне одному і завжди бережіть одне одного. И еще. Граждане России должны четко понимать, что террор никогда не остается без ответа", - сказав президент.

Війна Росії проти України

Росія 24 лютого почала повномасштабне вторгнення на територію України. Того ж ранку Путін оголосив про проведення так званої "спецоперації". Диктатор заявив, що метою війни є "демілітаризація, денацифікація України та захист народу Донбасу". Путін також закликав ЗСУ капітулювати та "повертатись додому", мовляв українські захисники давали присягу "не хунті, а народу".

Від 24 лютого окупанти масовано обстрілюють Україну ракетами, вбиваючи українців. Від 10 жовтня РФ знищує нашу енергетичну інфраструктуру, що призвело до проблем з електропостачанням.

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