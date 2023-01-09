Зеленський провів засідання Ставки та розповів про ситуацію в Соледарі та Бахмуті: "Земля у трупах"

Президент України Володимир Зеленський у понеділок, 9 січня, провів чергове засідання Ставки. Йшлось про ситуацію на Донеччині та Луганщині.

Про це президент сказав під час свого звернення до українців.

"Провів сьогодні чергове засідання Ставки. Головна увага – ситуації на Донеччині та Луганщині – саме тих напрямках, які зараз найгарячіші. Бахмут і Соледар, Кремінна і Сватове, загальні перспективи на Донбасі на найближчі тижні. Битва за Донбас триває. І хоч окупанти зараз сконцентрували найбільші свої зусилля на Соледарі, все одно результатом цієї важкої й тривалої битви стане звільнення всього нашого Донбасу", - сказав президент.

Зеленський подякував усім захисникам України, які обороняють Соледар та Бахмут.

"Я дякую всім нашим воїнам, які захищають наш Бахмут і проявляють максимальну стійкість! Дякую всім бійцям у Соледарі, які витримують нові та ще жорсткіші штурми окупантів! Це надзвичайно важко – там майже не залишилося цілих стін... Завдяки стійкості наших воїнів там, у Соледарі, ми виграли для України додатковий час і додаткові сили.А що хотіла Росія там виграти? Повністю все зруйноване, життя майже не залишилось. І тисячі їхніх людей втрачені: уся земля під Соледаром у трупах окупантів і в шрамах від ударів. Ось так і виглядає божевілля", - пояснив президент.

Зеленський також подякував українським воїнам за просування на фронті.

"Сьогодні на Ставці доповідали Головнокомандувач, командувачі, керівник розвідки... Ми інтегруємо в нашу систему оборони нові бойові засоби й техніку, які отримуємо від наших партнерів. Робимо все, щоб між домовленістю про додаткову підтримку та застосуванням цієї підтримки на полі бою було якнайменше часу", - сказав президент.

Зеленський за 9 січня: результатом важкої та тривалої битви стане звільнення всього нашого Донбасу

Ситуація у Соледарі та Бахмуті

Міста Соледар та Бахмут зараз є найскладнішими на лінії фронту. Їх постійно штурмують російські окупанти та найманці із ПВК "Вагнера".

Раніше заступниця міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що станом на 18:00 біля Соледара тривають жорстокі бої. Речник Східного угруповання військ ЗСУ полковник Сергій Череватий розповів, що під Соледаром російська ПВК "Вагнер" кинула в бій свої найкращі підрозділи - ветеранів з досвідом війни в Сирії, Лівії.

Також на цю лінію фронту прибув генерал-полковник ЗСУ Олександр Сирський.

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