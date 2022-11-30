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Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача: "Готуємо потужну протидію"

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
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Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача: "Готуємо потужну протидію"

Володимир Зеленський / Фото: Офіс президента України

Військове керівництво аналізує наміри окупантів.

Президент України Володимир Зеленський 30 листопада провів засідання Ставки верховного головнокомандувача. На ньому йшлося про ситуацію на фронті. 

Про це президент сказав у своєму традиційному зверненні до українців.

"Провів сьогодні чергове засідання Ставки. Головні питання – Донеччина, Луганщина, Харківщина, Запорізька область, Херсонщина, Крим, прифронтові території і наш державний кордон. Аналізуємо наміри окупантів і готуємо протидію – ще потужнішу протидію, ніж зараз. Розглянули питання забезпечення військових і постачання нової техніки, боєприпасів", - сказав президент.

Війна Росії проти України

24 лютого Росія почала повномасштабне вторгнення на територію України. Російські окупанти сунули зі сходу, півночі та півдня. У Кремлі хотіли повалити законну владу та встановити в Україні маріонетковий режим. Голова української військової розвідки Кирило Буданов розповів, що росіяни хотіли призначити "президентом" Віктора Януковича.

ЗСУ провели успішні контрнаступи у північних областях, на Харківщині та на правому березі Миколаївщини та Херсонщини. Звільнення України триває.

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Дата публікації
Перегляди
1778
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