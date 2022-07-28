Зеленський провів засідання Ставки Верховного головнокомандувача: обговорили чотири питання

Учасники засідання обговорили виконання Плану оборони України, який був уведений в дію 24 лютого.

У четвер, 28 липня, президент України Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки Верховного головнокомандувача.

Про це він повідомив у своєму традиційному відеозверненні.

За словами глави держави, учасники засідання розглянули чотири питання.

“З того, що можна сказати зараз публічно: проаналізували стан забезпечення – на цей час – озброєнням наших захисників, постачання допомоги від партнерів і загалом стан виконання Плану оборони України, який був уведений в дію 24 лютого”, - уточнив президент.

Нагадаємо, ЗСУ можуть звільнити Херсон та територію навколо нього до кінця вересня. Таку заяву зробив експосадовець міністерства оборони США, старший науковий співробітник CNAS Кріс Догерті.

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