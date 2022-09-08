Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача: про що говорили

На засіданні обговорили дії Сил оборони зі звільнення територій України, а також визначили подальші оперативні завдання.

Про це повідомляє Офіс президента України.

Участь у засіданні взяли міністр оборони Олексій Резніков та його заступник Ростислав Замлинський, головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний, начальник Генерального штабу ЗСУ Сергій Шаптала, командувач Національної гвардії Юрій Лебідь, командувач Сил спеціальних операцій ЗСУ Віктор Хоренко, міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, міністр інфраструктури Олександр Кубраков, секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов і заступник керівника Офісу президента Роман Машовець.

У режимі відеозв'язку до зустрічі приєдналися: начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов, командувач Сухопутних військ Збройних сил України Олександр Сирський, командувач військ Оперативного командування "Захід" Сергій Літвінов та командувач військ Оперативного командування "Південь" Андрій Ковальчук.

Окрім ситуації на фронті, був проаналізований стан матеріально-технічного забезпечення підрозділів та визначені актуальні потреби війська.

Нагадаємо, Збройні сили України звільнили від окупантів Балаклію Харківської області.

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