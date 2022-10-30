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Зеленський провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача: про що говорили

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Зеленський провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача: про що говорили

Фото: Twitter/Офіс президента України

На засіданні обговорили дії окупантів та зброю для ЗСУ.

Президент України Володимир Зеленський в неділю, 30 жовтня, провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. 

Про це він повідомив у соціальних мережах. 

Зеленський зазначив, що під час засідання обговорили ситуацію на фронті та проаналізували можливі дії російських окупантів. 

"Заслухали інформацію про можливі майбутні дії агресора. Детально зупинилися на питанні забезпечення нашого війська боєприпасами й ремонту військової техніки. Наостанок докладно проаналізували вже зроблені задля захисту інфраструктурних та енергетичних об’єктів кроки. Вистоїмо. Доведемо всьому світу, що ми незламні", - написав Зеленський. 

Засідання Ставки Верховного Головнокомандувача 

Востаннє президент України Володимир Зеленський проводив засідання Ставки Верховного Головнокомандувача у понеділок, 24 жовтня. Там йшлось про ситуацію на фронті та ліквідацію наслідків російських ударів по українській енергетичній системі. 

11 жовтня на засіданні йшлось про удари окупантів по Україні та забезпечення систем ППО. 

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Марія БойкоМарія Бойко
Дата публікації
Перегляди
163
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