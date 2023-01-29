"2023 - буде роком нашої перемоги": Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача

Президент України Володимир Зеленський у неділю, 29 січня, провів засідання Ставки верховного головнокомандувача.

Про це президент повідомив у соціальних мережах.

"Провів сьогодні чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача. Заслухали доповіді щодо оперативної обстановки на фронті, зокрема на Донецькому напрямку та на півдні. Розглянули важливу інформацію від розвідки щодо ймовірних дій ворога на найближчий період. Готуємося до всіх можливих подій. Обговорили питання забезпечення ключових потреб сил оборони України в основних зразках озброєння, військової техніки та боєприпасів для проведення операцій, запланованих на 2023 рік. 2023-й має бути й обовʼязково буде роком нашої перемоги!", - йдеться у повідомленні президента.

Війна Росії проти України

24 лютого 2022 року Росія почала повномасштабну війну проти України. Того ж дня російський диктатор Путін оголосив про проведення так званої "спецоперації з демілітаризації та денацифікації України". Тиран звернувся до ЗСУ з вимогою "скласти зброю та йти додому". Проте українські військові від перших днів боронять Україну.

Наприкінці 2022 року головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що Росія готується нового наступу на Україну. Під загрозою може опинитися Київ. Це підтвердили Володимир Зеленський та міністри оборони і закордонних справ України. Секретар РНБО Олексій Данілов вважає, що новий наступ може статись вже у лютому 2023 року.

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