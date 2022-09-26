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Зеленський провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача: про що йшлося

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Зеленський провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача: про що йшлося

Фото: Офіс президента України

Президент України Володимир Зеленський 26 вересня провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача.

Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. Участь в ньому взяли профільні міністри та очільники силових відомств, задіяні в обороні України.

Про це президент написав на своїй сторінці в соцмережі.

“Заслухали інформацію про оперативну обстановку на напрямках фронту та ухвалили рішення щодо дій, необхідних для подальшої деокупації всієї території України. Важливо, щоб військові, які зараз активно просуваються вперед, були повністю забезпечені високоточною зброєю та всім необхідним”, - наголосив Володимир Зеленський.

Також він додав, що під час зустрічі вони намітили плани протидії новим типам зброї, яку застосовують окупанти.

Нагадаємо, що зерновим коридором з Одеси вирушили чотири судна з агропродукцією.

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Стаття з добірки новин:
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Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
636
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