Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача: про що йшлося

Президент України Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача.

Основні питання – це фронт.

Про це президент повідомив у відеозверненні 19 листопада.

Також читайте Бійці звільнили ще кілька населених пунктів Луганської області: жоден бій не минає без трофеїв

"Забезпечення наших військових, ситуація на конкретних ділянках передової й те, що ми плануємо, щоб збільшити кількість українських прапорів у містах на півдні та сході України. Окремо обговорили бої на Донеччині. Були доповіді. Робимо все, щоб допомогти нашим героям витримувати російські атаки. Звичайно, окрему увагу приділили енергетиці. Склад учасників засідання Ставки традиційний. Головнокомандувач, командувачі та всі, хто працює заради нашої оборони", - повідомив Зеленський.

Президент розповів, що сьогодні, 18 листопада, відбувся й надзвичайно важливий візит в Україну – візит нового премʼєр-міністра Британії Ріші Сунака.

"Дуже змістовний візит. Усі ключові питання наших відносин встигли обговорити. Будуть нові результати для обох наших країн – це вже точно. Дякую, Ріші, пане премʼєр-міністре, за готовність разом із нами ще міцніше захищати свободу. Маємо й деякі дуже потрібні рішення – домовилися про них сьогодні", - сказав він.

Зеленський також повідомив, що, як і завжди, сьогодні отримував доповіді щодо відновлювальних робіт в енергетиці. Він назвав найпроблемніші регіони.

"По всій країні працюємо, щоб стабілізувати ситуацію. Найбільше проблем з електрикою – Київ і область, Одеса й область, Харків і область. Вінниччина, Тернопільщина, Черкаси, Чернігів та інші регіони – енергетики роблять усе можливе, щоб дати людям нормальне життя", - сказав він.

Володимир Зеленський також повідомив, що у Херсоні нині відновлюють транспортне сполучення.

"Є перший потяг із Києва. Щодня створюємо нові можливості для людей", - додав він.

Президент наголосив, що готує з командою вагомі міжнародні події – уже найближчим часом.

"Усе, що потрібно для нашого захисту, забезпечимо. Усіх, кого можна залучити до підтримки нашої держави, залучаємо. Дякую всім, хто працює для України! Дякую всім, хто воює за Україну!", - резюмував він.

Щойно провів чергове засідання Ставки. Основні питання – це фронт. Забезпечення наших військових, ситуація на конкретних ділянках передової і те, що ми плануємо, щоб збільшити кількість українських прапорів у містах на півдні та сході країни. Окремо обговорили бої на Донеччині. Були доповіді. Робимо все, щоб допомогти нашим героям витримувати російські атаки. Звичайно, окрему увагу приділили енергетиці. Готуємо вагомі міжнародні події – уже найближчим часом. Усе, що потрібно для нашого захисту, забезпечимо. Усіх, кого можна залучити до підтримки нашої держави, залучаємо. Дякую всім, хто працює для України! Дякую всім, хто воює за Україну! Опубліковано Володимиром Зеленським Субота, 19 листопада 2022 р.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський змінив склад Ставки верховного головнокомандувача.

Читайте також: