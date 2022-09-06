Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача: йому доповіли про успіхи ЗСУ

Главі держави розповіли про ситуацію на фронті та успіхи ЗСУ.

Президент Володимир Зеленський сьогодні, 6 вересня, провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача.

Про це інформує Офіс президента.

У зустрічі взяли участь:

головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний,

міністр оборони Олексій Резніков,

міністр внутрішніх справ Денис Монастирський,

міністр інфраструктури Олександр Кубраков,

начальник Генерального штабу ЗСУ Сергій Шаптала,

командувач Нацгвардії Юрій Лебідь,

начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов,

секретар РНБО Олексій Данілов,

заступник керівника Офісу президента Роман Машовець,

командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський, а також командувачі оперативних напрямків.

Зеленському доповіли про оперативну ситуацію вздовж усієї лінії фронту. Зокрема, йшлося про те, що сили оборони досягли успіху у знищенні ракетних складів, баз, штабів і логістичних маршрутів російських загарбників.

"На визначених напрямках проводиться активна контрбатарейна боротьба задля придушення сил противника", – йдеться в повідомленні.

Головнокомандувач ЗСУ Залужний наголосив, що станом на сьогодні завдяки героїчним діям українських захисників втрати живої сили окупантів сягнули понад 50 тисяч осіб.

"Відправляючи солдатів воювати в Україну, російське військово-політичне командування несе повну відповідальність за винищення громадян Росії", – додали в ОП.

Раніше Володимир Зеленський відреагував на ракетні удари РФ по Кривому Рогу та Харкову (фото).

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