Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача: йому доповіли про успіхи ЗСУ

Главі держави розповіли про ситуацію на фронті та успіхи ЗСУ.
Президент Володимир Зеленський сьогодні, 6 вересня, провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача.
Про це інформує Офіс президента.
У зустрічі взяли участь:
- головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний,
- міністр оборони Олексій Резніков,
- міністр внутрішніх справ Денис Монастирський,
- міністр інфраструктури Олександр Кубраков,
- начальник Генерального штабу ЗСУ Сергій Шаптала,
- командувач Нацгвардії Юрій Лебідь,
- начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов,
- секретар РНБО Олексій Данілов,
- заступник керівника Офісу президента Роман Машовець,
- командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський, а також командувачі оперативних напрямків.
Зеленському доповіли про оперативну ситуацію вздовж усієї лінії фронту. Зокрема, йшлося про те, що сили оборони досягли успіху у знищенні ракетних складів, баз, штабів і логістичних маршрутів російських загарбників.
"На визначених напрямках проводиться активна контрбатарейна боротьба задля придушення сил противника", – йдеться в повідомленні.
Головнокомандувач ЗСУ Залужний наголосив, що станом на сьогодні завдяки героїчним діям українських захисників втрати живої сили окупантів сягнули понад 50 тисяч осіб.
"Відправляючи солдатів воювати в Україну, російське військово-політичне командування несе повну відповідальність за винищення громадян Росії", – додали в ОП.
Раніше Володимир Зеленський відреагував на ракетні удари РФ по Кривому Рогу та Харкову (фото).
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