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Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача: йому доповіли про успіхи ЗСУ

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Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача: йому доповіли про успіхи ЗСУ

Фото: Офіс президента України

Главі держави розповіли про ситуацію на фронті та успіхи ЗСУ.

Президент Володимир Зеленський сьогодні, 6 вересня, провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача. 

Про це інформує Офіс президента.

У зустрічі взяли участь:

  • головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний,
  • міністр оборони Олексій Резніков,
  • міністр внутрішніх справ Денис Монастирський,
  • міністр інфраструктури Олександр Кубраков,
  • начальник Генерального штабу ЗСУ Сергій Шаптала,
  • командувач Нацгвардії Юрій Лебідь,
  • начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов,
  • секретар РНБО Олексій Данілов,
  • заступник керівника Офісу президента Роман Машовець,
  • командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський, а також командувачі оперативних напрямків.

Зеленському доповіли про оперативну ситуацію вздовж усієї лінії фронту. Зокрема, йшлося про те, що сили оборони досягли успіху у знищенні ракетних складів, баз, штабів і логістичних маршрутів російських загарбників.

"На визначених напрямках проводиться активна контрбатарейна боротьба задля придушення сил противника", – йдеться в повідомленні.

Головнокомандувач ЗСУ Залужний наголосив, що станом на сьогодні завдяки героїчним діям українських захисників втрати живої сили окупантів сягнули понад 50 тисяч осіб.

"Відправляючи солдатів воювати в Україну, російське військово-політичне командування несе повну відповідальність за винищення громадян Росії", – додали в ОП.

Раніше Володимир Зеленський відреагував на ракетні удари РФ по Кривому Рогу та Харкову (фото).

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