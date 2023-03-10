Зеленський провів засідання Ставки главнокомандуючого: про що йшлося

Володимир Зеленський 10 березня провів засідання Ставки верховного главнокомандуючого. Президенту доповіли про ситуації на передовій.

Про це глова держави написав на своїй сторінці в соцмережі.

“Головнокомандувач, командувачі напрямків доповідали щодо ситуації на передовій, загалом у захисті держави. Схід і південь, кордон. Бахмут і наші можливості посилитися там. Наші відповіді на удари терористів. Захист Херсона та громад Дніпропетровщини. Чернігівщини, Сумщини. Наші потреби в боєприпасах і постачання”, - розповів Володимир Зеленський.

Також він додав, що сьогодні говорив з міжнародними партнерами про забезпечення українських воїнів і загалом підтримку нашої держави в захисті від російської агресії.

Нагадаємо, що Зеленський сказав, що Україна хотіла б отримати гарантії безпеки від НАТО ще до того, як сама стане членом Альянсу.

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