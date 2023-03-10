Зеленський провів засідання Ставки главнокомандуючого: про що йшлося

Президент України Володимир Зеленський 10 березня провів засідання Ставку верховного главнокомандувача.
Володимир Зеленський 10 березня провів засідання Ставки верховного главнокомандуючого. Президенту доповіли про ситуації на передовій.
Про це глова держави написав на своїй сторінці в соцмережі.
“Головнокомандувач, командувачі напрямків доповідали щодо ситуації на передовій, загалом у захисті держави. Схід і південь, кордон. Бахмут і наші можливості посилитися там. Наші відповіді на удари терористів. Захист Херсона та громад Дніпропетровщини. Чернігівщини, Сумщини. Наші потреби в боєприпасах і постачання”, - розповів Володимир Зеленський.
Також він додав, що сьогодні говорив з міжнародними партнерами про забезпечення українських воїнів і загалом підтримку нашої держави в захисті від російської агресії.
Нагадаємо, що Зеленський сказав, що Україна хотіла б отримати гарантії безпеки від НАТО ще до того, як сама стане членом Альянсу.
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