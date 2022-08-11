Зеленський провів зустріч з союзниками України з країн Північної Європи: про що говорили

Президент України Володимир Зеленський 11 серпня провів онлайн-пресконференцію з представниками країн Північної Європи.
Володимир Зеленський провів онлайн-зустріч з союзниками України з країн Північної Європи. Під час пресконференції він обговорив питання атомної безпеки та російського тероризму.
Про це глова держави написав на своїй сторінці в соцмережі.
Союзникам України Зеленський вкотре нагадав, що для перемоги України у війні - потрібна зброя та снаряди, а також фінансова підтримка - в достатньому обсязі та без будь-яких бюрократичних блокувань.
“Повна ізоляція держави-терориста, передусім економічна й технологічна, і найжорсткіші санкції. Це обов’язок перед нашими країнами та всіма майбутніми поколіннями вільних людей – зробити все, щоб зупинити Росію, забезпечити її програш у цій війні та гарантувати, що жодна інша держава не зможе повторити цей терор”, - наголосив Володимир Зеленський.
Також він зазначив, що світу потрібно зупинити ядерний тероризм, яким погрожує Росія. Окупанти хочуть підірвати Запорізьку АЕС та не цураються погрожувати цивілізованому світу “ядерною кнопкою”.
Нагадаємо, що втрати РФ на аеродромі в Криму найбільші за день з часів Другої світової війни.
Читайте також:
- Кулеба розповів, чим для Росії обернеться її визнання спонсоркою тероризму
- Вбив беззбройного чоловіка на Київщині: судитимуть російського снайпера
- "Укрзалізниця" запустила власний мобільний застосунок: які функції доступні пасажирам