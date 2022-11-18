Зеленський: РФ мобілізувала всі ресурси, щоб стати найбільшою в історії державою-терористкою

Український президент Володимир Зеленський закликав не зупиняти міжнародний тиск на Росію. Він наголосив, що вона мобілізувала всі ресурси, щоб стати найбільшою в історії державою-терористкою.

Про це він сказав під час звернення 18 листопада до ірландських студентів.

Під час виступу глава держави нагадав про спільну декларацію із 52 пунктів, яку погодили країни "Великої двадцятки", куди входить також Росія. В той час, як вона говорить, що вживатиме заходів для сприяння енергетичній стабільності та стабільності ринків у світі, обстрілює енергосистему України.

"І це тоді, коли Росія мобілізувала всі ресурси, щоб не просто перетворити наш час на час війни, а щоб стати найбільшою в історії державою-терористом. Росія каже, що нібито разом з іншими вживатиме заходів для сприяння енергетичній стабільності та стабільності ринків. І в той самий час, коли цей саміт в Індонезії ще триває, Росія здійснює ракетну атаку проти нашої країни. Майже сто ракет – саме проти енергетики",- повідомив Зеленський.

Лідер країни закликав не вірити брехні російських дипломатів та протистояти цьому.

"Російська агресія не зупиняється ні на день. Як ні на день не зупиняється російська брехня світу. Тому за все це так само ні на день не має зупинятися й міжнародний тиск на Росію. І це можуть робити не лише політики, а й кожен на своєму рівні", - додав він.

Масовані російські удари по інфраструктурі

Лише восени Росія здійснила п'ять масованих атак по Україні. Російські терористи мають на меті знищити нашу енергетичну інфраструктуру та під час морозів залишити українців без електрики й тепла.

Останній масований ракетний обстріл був 15 листопада. Тоді кремлівський терористичний режим випустив по нашій державі близько 100 ракет. Вибухи були зафіксовані майже в усіх регіонах України. 17 листопада терористи продовжили ракетами знищувати нашу інфраструктуру.

В уряді попередили, що відключення світла можуть почастішати і стати тривалішими, якщо Росія продовжить обстрілювати інфраструктуру України.

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