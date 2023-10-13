Зеленський: РФ взимку знову може вдатись до енергетичного терору, але в більшому масштабі

За його словами, ключове у перемозі в зимовій битві для України – засоби ППО.

Цієї зими РФ може знову вдатись до енергетичного терору, але вже у більшому масштабі.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час звернення до лідерів країн спільноти Joint Expeditionary Force.

"Ми бачили торік, на що Кремль робив ставку, а саме – на удари по енергетичній інфраструктурі, щоб знищити основу сучасного життя. Передбачаємо, що цієї зими Росія спробує повторити свою тактику терору, тільки в більшому масштабі. Важливо зараз бути готовими до будь-яких терактів, до будь-яких дій Росії. Ми повинні витримати цю битву", – сказав глава держави.

За його словами, ключове у перемозі в зимовій битві для України – засоби ППО.

"Кремль повинен почати звикати до своїх програшів. І, зокрема, програш другої зими, програш його енергетичного терору однозначно додасть сили всім нам. І вести Росію програшами далі буде простіше", – додав Зеленський.

Joint Expeditionary Force – це експедиційний корпус Великої Британії і дев'яти її північноєвропейських союзників, серед яких Данія, Фінляндія, Естонія, Ісландія, Латвія, Литва, Нідерланди, Швеція та Норвегія.

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Раніше британська розвідка попередила, що РФ накопичує ракети для масованих атак по Україні взимку.

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