Зеленський різко розкритикував НАТО через відмову закривати небо над Україною

Зеленський вважає, що керівництво Альянсу дало зелене світло для подальшого бомбардування українських міст та сіл, відмовившись зробити безпольотну зону.

Президент України Володимир Зеленський різко висловився про сьогоднішній саміт НАТО у Брюсселі. Він вважає, що всі розвідки НАТО добре знають плани Російської Федерації у війні проти України, але свідомо ухвалили рішення не закривати небо над Україною.

Про це він сказав у новому відеозверненні 4 березня.

Голова держави назвав засідання членів країн Альянсу "слабким, розгубленим", а деяких учасників саміту звинуватив у тому, що вони не "вважають боротьбу за свободу для Європи метою номер один".

"На жаль, сьогодні є повне враження, що час пом'янути ще дещо - гарантії та обіцянки безпеки, рішучість альянсів, цінності, які для декого, здається мені, померли. Сьогодні відбувся саміт НАТО. Слабкий саміт. Розгублений саміт. Саміт, на якому видно, що не всі вважають боротьбу за свободу для Європи метою номер один. Всі розвідки країн НАТО чудово знають плани ворога, вони також підтвердили, що Росія хоче продовжувати наступ. Як може? Дев'ять днів ми бачимо жорстку війну, руйнують наші міста, обстрілюють наших людей, наших дітей, житлові квартали, церкви, школи, знищують все, що забезпечує нормальне життя, людське життя. Хочуть це продовжувати. Знаючи, що нові удари і жертви неминучі, НАТО свідомо ухвалило рішення не закривати небо над Україною", - сказав Зеленський.

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Український президент висловив думку, що НАТО самі створили те, що начебто закриття неба над Україною спровокує пряму агресію Росії проти Північноатлантичного альянсу. Окрім цього, Зеленський звинуватив НАТО у роз'єднаності, коли зараз так необідно бути єдиними.

"Це самогіпноз тих, хто слабкий, невпевнений внутрішньо. Хоча може володіти зброєю у рази сильнішою, ніж є у нас. Ви повинні були думати про людей, про людяність. А про що ви думали на тому засіданні? Усі люди, які загинуть від цього дня, загинуть також і через вас! Через вашу слабкість. Через вашу роз'єднаність. Усе, на що спромігся Альянс на сьогодні - це провести через систему своїх закупок 50 тонн дизпалива для України. Мабуть, для того, щоб ми могли спалити Будапештський меморандум. Щоб краще горіло", - різко висловився глава держави.

Зеленський вважає, що сьогодні, 4 березня, керівництво Альянсу дало зелене світло для подальшого бомбардування українських міст та сіл, відмовившись зробити безпольотну зону.

"Ви могли закрити небо! Але... Але... Я не знаю, кого ви можете захистити і чи здатні ви захистити свої країни, країни Альянсу. Від нас ви не зможете відкупитися літрами палива за літри нашої крові, пролитої за нашу спільну Європу, за нашу спільну свободу, за наше спільне майбутнє", - твердо сказав український президент.

Як починалася війна Росії проти України: