Зеленський різко висловився про затягування ЄС та США надати Україні необхідне важке озброєння

Йдеться про винищувачі, протиракетні системи, танки, протикорабельну зброю.

Президент України Володимир Зеленський у виступі перед депутатами парламенту Фінляндії різко висловився, що Україна досі не отримала від Заходу важкого озброєння для оборони.

Про це голова держави сказав 8 квітня, виступаючи в Едускунті, парламенті Фінляндії.

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За його словами, йдеться про винищувачі, протиракетні системи, танки, протикорабельну зброю, яку Україна просить у Заходу та США від початку воєнний дій на території України.

"Нам досі доводиться щоденно переконувати сильних світу цього, що необхідні такі санкції проти Росії – саме такі, які вона не зможе обійти і які точно зупинять її військову машину. Нам досі доводиться просити про необхідну допомогу, про необхідну зброю. І нам досі відповідають, що ми ще повинні почекати літаки, почекати протиракетні системи, танки, протикорабельну зброю.Нам кажуть, що ми повинні чекати, коли ми щоденно втрачаємо сотні людей від російських ударів. Коли десятки наших міст зруйновані. Почекати, коли більш, ніж десять мільйонів українців стали вимушеними переселенцями. А ми повинні чекати. Коли більше трьох мільйонів з цих десяти виїхали за межі нашої держави...", - сказав Зеленський.

Президент України закликав увсь світ зробити все, щоб зупинити війну, щоб в Україні знову був мир, а в Європі - спокій.

"Ми повинні разом зробити все, щоб вони могли повернутись додому. Щоб зупинити Росію, щоб зупинити війну! Щоб в Україні знову був мир, а російські окупанти пішли геть з нашої суверенної території. Із цим не можна чекати, шановні.

Нам кажуть, що ми повинні чекати... Але у мене є питання: чи повинні відповідати спільно за смерті українців і ті, хто вбиває наших людей, і ті, хто змушує нас чекати? Чекати найнеобхідніше. Чекати можливість себе захистити, своє життя, чекати на зброю", зауважив український президент.

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