Зеленський: Росія "привітала" Україну з Великоднем повітряною загрозою майже по всій території

Володимир Зеленський повідомив, що на Великдень Росія не припиняла обстріли українських міст, а також вбила дітей.

Президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні 25 квітня повідомив, як Росія "привітала" Україну з Великоднем.

Він наголосив, що окупанти продовжували обстріли мирних міст України, вбивства дорослих та дітей.

"Вчора християни Східного обряду святкували Великдень. Традиційне привітання "Христос Воскрес" звучало також і в Росії. Але чи означала там ці слова те ж саме, що й в усьому православному світі?

Росія привітала Україну з Великоднем повітряною загрозою майже по всій нашій державі. Ракетним ударом по Полтавській області, ракетними ударами по Кременчуку. Для чого був потрібен цей удар, у Великдень. Немає такої військової загрози, від якої це могло би убезпечити Росію. Це просто свідоме знищення життя в Україні. Знищення, яке не припинилося навіть у найбільше православне свято. То ж чи християни ці люди, які продовжували і вчора обстрілювати наші міста і громади. Які обстріляли Чугуїв у Харківській області. Які вбили у Великдень ще двох дітей в Донецькій області: дівчаток 5 і 14 років. Вбивати дітей, руйнувати життя, покривати цинічною і тотальною брехнею, що зроблено проти мирних міст. Усе, що робить Росія на території України, це точно не християнство. Це те, чому протистояв Христос", - зазначив він.

Володимир Зеленський також зазначив, що Росія вкотре відмовилась відкрити гуманітарні коридори з Маріуполя.

"Не християни люди, які знімали в окупованих районах України пропагандистські репортажі про роздачу нібито гуманітарних пасхальних наборів. Тим більше кожен знає, в тому числі і в Росії, що до 24 лютого в усіх українців, в усіх куточках України була можливість святкувати Великдень вільно, в будь-якому храмі, і без будь-яких гуманітарних наборів. ​​Не християни люди, які намагаються збудувати в захоплених районах Херсонської та Запорізької областей жорстокий окупаційний режим. Тримають людей у заручниках, катують людей. Які навіть у Великдень не давали людям залишити окуповану територію, погрожували смертю", - сказав президент.

Нагадаємо, росіяни обстріляли Кременчук, за вечір по місту прилетіли 9 ракет.

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