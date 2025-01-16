Зеленський: Росія втратила до 35 тисяч військових на Курському напрямку

Водночас глава держави визнав, що українська сторона також зазнає втрат.

Росія зазнала величезних втрат на Курському напрямку, втративши від 30 до 35 тисяч військових.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв’ю польським ЗМІ.

“Уявіть, ви готові віддати життя 30 тисяч своїх людей заради того, щоб 5 місяців тиснути на нас, не маючи результату. Великі втрати у росіян”, – сказав Зеленський.

Водночас глава держави визнав, що українська сторона також зазнає втрат, і назвав основним викликом у цій ситуації необхідність навчання та поповнення складу військових.

“Безумовно, в нас також є поранені та вбиті. Треба навчати людей, поповнювати склад. Це великий виклик”, – підкреслив він.

Нагадаємо, війська Російської Федерації протягом минулої доби, 15 січня, продовжили наступати в районі "українського плацдарму" в Курській області. Втім, окупанти не просунулися.