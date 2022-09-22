Зеленський розповів, чи закінчиться війна, якщо Путін втратить владу

Україні потрібно бути сильною на полі бою, щоб мати аргументи під час переговорів з агресоркою.

Про це президент України Володимир Зеленський сказав в інтерв'ю німецькому таблоїду BILD.

"Режим Путіна точно закінчиться. Коли? Це вирішує, напевно, народ Росії… Питання, мені здається, не в людях, а у філософії їхнього режиму, збереженні їхньої влади, філософії ставлення до України. Якщо вони не змінять свою доктрину, неважливо, хто буде замість нього... Питання в тому, щоб людина повернула свій мозок і хотіла жити в мирі, ставилася до сусідів з повагою... Що у Путіна повернеться його розум і політика, я не очікував би", — заявив Зеленський.

Нагадаємо, які наслідки для Росії матимуть повна мобілізація та погрози ядерним знищенням.

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