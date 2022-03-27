Зеленський розкрив, чи обговорюються хотілки Кремля про "денацифікацію" та "демілітаризацію" України на перемовинах

Зеленський розкрив, чи обговорюються хотілки Кремля про "денацифікацію" та "демілітаризацію" України на перемовинах

Зеленський наголосив, що українська делегація ніколо б не сіла за стіл перемовин, коли б говорили про якусь "демілітаризацію" чи "денацифікацію".

Умови Кремля про так звану "денацифікацію" та "демілітаризацію" України, які вона висуває на перемовинах щодо припинення війни, не обговорюються.

Про це глава держави розповів в інтерв'ю російським ЗМІ.

Зеленський наголосив, що українська делегація ніколо б не сіла за стіл перемовин, коли б говорили про так звану "демілітаризацію" чи "денацифікацію". Це, як підкреслив очільник України, це - неприпустимі речі для держави.

"Денацифікація та демілітаризація" - взагалі ми не обговорюємо це. Я сказав, що наша група… Ми взагалі не сядемо за стіл, якщо говоритимемо про якусь "демілітаризацію", якусь "денацифікацію". Для мене це абсолютно незрозумілі речі", - сказав президент України.

Нагадаємо, наступний раунд переговорів України та Росії щодо припинення війни проведуть у Туреччині, який триватиме три дні.

Раніше радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк розповів, що переговори з РФ щодо припинення війни йдуть важко і поки що цей процес не такий, як би хотілося Україні. В ОПУ наголосили, що українська сторона дотримується принципових позицій у перемовинах. Це припинення вогню, максимально швидке виведення російських військ із території України, територіальна цілісність і суверенітет України.

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