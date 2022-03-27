Зеленський розкрив, чи обговорюються хотілки Кремля про "денацифікацію" та "демілітаризацію" України на перемовинах

Зеленський наголосив, що українська делегація ніколо б не сіла за стіл перемовин, коли б говорили про якусь "демілітаризацію" чи "денацифікацію".
Умови Кремля про так звану "денацифікацію" та "демілітаризацію" України, які вона висуває на перемовинах щодо припинення війни, не обговорюються.
Про це глава держави розповів в інтерв'ю російським ЗМІ.
Зеленський наголосив, що українська делегація ніколо б не сіла за стіл перемовин, коли б говорили про так звану "демілітаризацію" чи "денацифікацію". Це, як підкреслив очільник України, це - неприпустимі речі для держави.
"Денацифікація та демілітаризація" - взагалі ми не обговорюємо це. Я сказав, що наша група… Ми взагалі не сядемо за стіл, якщо говоритимемо про якусь "демілітаризацію", якусь "денацифікацію". Для мене це абсолютно незрозумілі речі", - сказав президент України.
Нагадаємо, наступний раунд переговорів України та Росії щодо припинення війни проведуть у Туреччині, який триватиме три дні.
Раніше радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк розповів, що переговори з РФ щодо припинення війни йдуть важко і поки що цей процес не такий, як би хотілося Україні. В ОПУ наголосили, що українська сторона дотримується принципових позицій у перемовинах. Це припинення вогню, максимально швидке виведення російських військ із території України, територіальна цілісність і суверенітет України.
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