Зеленський розкрив деталі візиту до Албанії та заінтригував підписанням важливого документа

Цей документ сприятиме розвитку нашої співпраці та зміцненню позицій України в Балканському регіоні.

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з прем'єр-міністром Албанії Еді Рамою. Під час переговорів важливою темою стали оборонні потреби України та можливість спільного виробництва озброєнь. Також сторони підписали важливий документ про співпрацю.

Подробиці повідомив сам Зеленський.

Розповідаючи про підсумки переговорів з главою уряду Албанії, президент України почав зі слів подяки цій країні за незмінну підтримку. 28 лютого вона втілилася у вигляді договору між нашими країнами.

З перших днів повномасштабного вторгнення Албанія підтримувала Україну, нашу боротьбу за свободу й територіальну цілісність.



Під час зустрічі з Прем’єр-міністром країни Еді Рамою підписали Договір про дружбу та співробітництво між Україною та Албанією. Цей документ сприятиме… pic.twitter.com/Dy4KIqLM2B — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 28, 2024

“З перших днів повномасштабного вторгнення Албанія підтримувала Україну, нашу боротьбу за свободу й територіальну цілісність. Під час зустрічі з прем’єр-міністром країни Еді Рамою підписали Договір про дружбу та співробітництво між Україною та Албанією. Цей документ сприятиме розвитку нашої співпраці та зміцненню позицій України в Балканському регіоні”, — зазначив глава держави.

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Також, за словами Зеленського, у ході переговорів сторони обговорили оборонні потреби України та можливість спільного виробництва озброєнь.

“Дякуємо уряду та народу Албанії, ніколи не забудемо теплого ставлення вашого суспільства до українців!”, — резюмував президент.

Нагадаємо, Західні Балкани готові зробити свій внесок у боротьбу з Росією на тлі європейських і західних затримок і обмежень щодо допомоги. Про це заявив прем’єр-міністр Албанії Еді Рама в інтерв'ю напередодні візиту президента України Володимира Зеленського в країну, повідомляє Euractiv.

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