Зеленський розповів, чи бачить майбутнє Росії: "Ми повинні зробити так, аби наші сусіди не мали більше змоги атакувати нас"

Якщо українцям буде нецікаве майбутнє Росії - для російського суспільства так буде спокійніше.

Україні та нашому суспільству потрібно думати про свою країну. Водночас нам потрібно зробити так, щоб у РФ більше не було можливості атакувати нас знову.

Про це в рамках єдиного телемарафону повідомив президент України Володимир Зеленський.

Відповідаючи на запитання журналіста, яке може бути у Росії майбутнє, голова держави зазначив, що нам потрібно займатися своєю країною та не дозволити напасти РФ знову.

“Якщо українцям буде нецікаве майбутнє Росії - для російського суспільства так буде спокійніше. Бо якщо хтось буде думати, як же їм відповісти за все це, і буде думати довго, для РФ це точно не в позитив. Авжеж, ми повинні зробити так, аби наші сусіди не мали більше змоги атакувати нас. Я думаю, що Росія збереже своє майбутнє якщо позбавиться тих політиків і політики агресії, яка у них зараз є. Вони не збережуть його в тому складі і впливі, який був, бо ми не збираємося програвати. Наслідки у них будуть”, - наголосив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, Володимир Зеленський вважає, що Польщу атакувала не українська ракета. Глава держави хоче, аби Україна взяла участь у розслідуванні інциденту і отримала наявні докази.

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