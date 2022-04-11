Зеленський розповів, чи має Україна докази військових злочинів російських окупантів

Окупанти самі розповідають про свої військові злочини проти України.

В Україні є багато доказів щодо військових злочинів російських окупантів. Це - перехоплені розмови, свідчення полонених окупантів та відео мародерства військовими.

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Про це Володимир Зеленський розповів в інтерв’ю для програми 60 Minutes американського телеканалу CBS.

Президент зазначив, що в Україні є записи перехоплених розмов російських загарбників із близькими людьми, відеозаписи мародерства та подальшого збуту викрадених речей, а також відео, зняті під час убивств мирного населення.

Також президент розповів, що доказами у міжнародних судах буде і свідчення окупантів, які розповіли про те, що їм давали вказівки бомбардувати цивільні об'єкти. Серед доказів будуть і результати експертиз вбитих росіянами мирних жителів.

"Слідство і прокуратура працюють… Доказів дуже багато", - наголосив президент.

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