Зеленський розповів, чи планує він нові поїздки за кордон

Зеленський наголосив, що закордонні візити - це як виняток, якщо вони необхідні для України.

Президент України Володимир Зеленський розповів, що може здійснити нові закордонні візити, якщо це буде необхідно для допомоги ЗСУ.

Про це він сказав на Конференції послів України.

Президент Зеленський наголосив, що після візиту до США, він може відвідати інші держави за умови, якщо це допоможе ЗСУ та Силам оборони. Водночас він додав, що не може так часто здійснювати закордонні візити, як це було до війни.

"Якщо якийсь візит потенційно може мати таке ж важливе, важливе, стратегічне наповнення, як мій візит зараз до США, якщо від результатів візиту прямо залежатимуть наші Збройні сили, всі наші Сили оборони, якщо той чи інший наш партнер готовий брати на себе лідерство у реалізації української "Формули миру", якщо можуть бути визначені кроки для прискорення нашої перемоги - то як виняток із загальної практики воєнного часу можуть бути мої переговори ось так, на особистому рівні", - сказав Зеленський.

Візит Зеленського до США

Президент України Володимир Зеленський 21 грудня здійснив свій перший закордонний візит від початку повномасштабної війни до США.

Там він зустрівся з американським лідером та обговорив із ним питання надання Україні військової допомоги. Після цього український лідер виступив у Конгресі США.

Дорогою до України Зеленський у Польщі зустрівся з президентом Анджеєм Дудою. Лідери держав обговорили двосторонні стосунки України та Польщі.

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