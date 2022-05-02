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Зеленський розповів, чи проводила Україна спецоперації на території Росії

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Зеленський розповів, чи проводила Україна спецоперації на території Росії

Офіс Президента України

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що Україна має повне право проводити спецоперації лише на своїй території.

Проте чи були такі дії на території інших держав - президенту невідомо. 

Про це він сказав під час спілкування з журналістом грецького суспільного мовника ΕRΤ.

"Якщо брати тимчасово окуповані території України, то я вважаю, що ми маємо повне право проводити ті чи інші кроки на нашій землі. Все в рамках міжнародно визнаних кордонів. Інші дії мені не відомі", - наголосив президент України. 

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