Зеленський розповів, чи є імовірність, що російська війська зайдуть до Києва

Зеленський розповів, чи є імовірність, що російська війська зайдуть до Києва

Зеленський сказав, якщо окупанти зайдуть до Києва, то друзів серед нас вони точно не знайдуть.

Президент Володимир Зеленський розповів, чи є імовірність того, що російські війська, які напали на Україну і нині знищують інфраструктуру з цивільними будинками, можуть увійти до Києва.

Про це президент України Володимир Зеленський сказав на зустрічі з представниками іноземних ЗМІ.

"Щодо Києва, якщо будуть сотні тисяч людей чи десятки тисяч військових, яких зараз мобілізує РФ, і вони всі зараз прийдуть сотнями чи тисячами танками, вони зайдуть до Києва. Ми це розуміємо. Якщо вони будуть робити коврове бомбардування і просто вирішать стерти історичну пам'ять всього цього регіону, історію Київської Русі, історію Європи, вони зайдуть в Київ. Якщо вони знищать усіх нас, вони зайдуть до Києва. І тому, якщо в цьому ціль, то нехай заходять, але їм доведеться жити на цій землі самим, точно без нас, друзів серед нас вони точно не знайдуть", - сказав Зеленський 12 березня.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський під час спілкування з іноземними ЗМІ заявив, що український народ сильний і окупувати територію неможливо.

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