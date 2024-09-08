Зеленський розповів, чим Росія атакувала Україну цього тижня

Російські окупанти не припиняють тероризувати українців обстрілами. Вони щодня випускають ракети, ударні дрони та КАБи.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Щодня ми працюємо заради більш сильних рішень на підтримку нашого захисту – заради відповідних далекобійних рішень. Про це я говорив із партнерами й на засіданні "Рамштайну". Дякую всім країнам, які підтримали нас відповідними пакетами допомоги", - написав президент.

З його слів, лише за один тиждень Росія застосувала проти наших людей понад 800 керованих авіаційних бомб, майже 300 "Шахедів", понад 60 ракет різних типів.

"Терор надійно зупиняється тільки в один спосіб: ударами по російських військових аеродромах, по їхніх базах, по логістиці російського терору. Маємо цього досягти", - додав він.

Нагадаємо, у ніч проти 8 вересня сили ППО збили 15 з 23 дронів "Shahed", які запустили росіяни по Україні. Крім того, армія РФ атакувала ще чотирма керованими авіаракетами Х-59. Одну з них збили, а інші три не досягли бажаних цілей.

Протиповітряна оборона працювала у Одеській, Харківській та Дніпропетровській областях.

У Сумах внаслідок ворожого удару загинуло подружжя.

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