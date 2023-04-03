Зеленський розповів, чого він бажає Путіну: "Підвал і відро замість туалету"

Володимир Зеленський у понеділок, 3 квітня, відвідав село Ягідне на Чернігівщині, де окупанти тримали у тісному шкільному підвалі 370 місцевих жителів. Президент побажав диктатору Путіну провести свої останні дні у підвалі та з відром замість туалету.

Про це він сказав під час спілкування з місцевими жителями.

Український президент наголосив, що до війни у Ягідному проживало близько 400 людей, 370 місцевих жителів російські терористи під час окупації села зігнали до підвалу. Через тісне приміщення, тортури та брак харчування там померло 11 людей, ще 10 - розстріляли окупанти.

"Можу додати тільки одне. Побачивши все це, можу побажати президенту Росії провести залишок свого життя у підвалі і з відром замість туалету", – сказав Зеленський.

Трагедія села Ягідне

На початку березня російські окупанти захопили село Ягідне на Чернігівщині. Вони наказали усім жителям покинути свої домівки та жити у підвалі місцевої школи. Орієнтовно 370 людей змушені були тіснитись на 197 метрах квадратних. Серед українців були літні люди та немовлята, які не мали доступу до елементарних речей.

Через перебуванням у тісному приміщенні, відсутності доступу до гігієни, люди гинули, а їхні тіла окупанти часто забороняли виносити та ховати.

Росіяни отримували жителів села у заручниках, створивши для себе "живий щит".

“Рашисти випускали нас з підвалу один раз на день, зазвичай зранку. Це був єдиний час, коли можна було сходити в туалет не на відро і не у всіх на очах. Жінки вишикувалися в чергу у вуличний туалет і в цей момент орки починали стріляти по позиціях наших військових, щоб вони відстрілювались у відповідь і осколки від снарядів прилітали по нас”, - згадує місцева жителька.

Правоохоронці ідентифікували вже дев’ятьох російських окупантів, які у селі Ягідному Чернігівської області тримали понад 300 людей в одному підвалі.

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