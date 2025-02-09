Зеленський розповів, чому проти заморожування війни по лінії фронту

Зеленський розповів, що вже бачив "заморожений конфлікт" на Донбасі на початку свого президенства. І попри режим тишу окупанти постійно відкривали вогонь.
Президент Володимир Зеленський розповів, чому виступає проти заморожування війни по лінії фронту.
Про це глава держави сказав в інтерв'ю для британського мовника ITV News, яке опублікував Офіс президента.
"Я би не хотів. Тому що постраждає кілька наших міст, які сьогодні перерізані цією контактною лінією. Або деякі області. Я знаю, що таке контактна лінія. Коли я в 2019 році став президентом і приїжджав (на Донбас – ред.), я бачив цю контактну лінію. Я був в тих селах. Там життя не було. Навіть в тих селах, які ми контролювали. Я пробував там побудувати мости, бо там було все розвалено. Вони (окупанти – Ред.) все руйнували. Оце – заморожений конфлікт", – сказав він.
На думку Зеленського, навіть коли закінчиться гаряча стадія війни – людям на населених пунктах поблизу лінії зіткнення буде дуже важко жити.
"Але якщо є такі перспективи – що ми за допомогою дипломатії прийдемо до сталого миру, то треба зрозуміти, що таке гарантії безпеки. Тому дуже багато питань і дуже багато деталей", – додав президент.
Раніше президент Володимир Зеленський відповів, чи закінчиться війна в 2025 році.
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