Зеленський розповів, де зосереджені найжорстокіші бої: "Тримаємо наші позиції"

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що станом на 4 листопада найжорстокіші бої зосереджені на Донбасі – це Бахмут і Соледар.

Про це глава держави сказав у відеозверненні.

"Найбільш жорстокі бойові дії протягом усього цього тижня зосереджені на Донбасі – це Бахмут і Соледар. Тримаємо наші позиції. І на цих та деяких інших напрямках на Донеччині російська армія витратила вже стільки життів своїх людей і стільки боєприпасів, скільки, мабуть, не витрачала у двох Чеченських війнах разом узятих", – зазначив Зеленський.

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Він звернув увагу, що реальний рівень втрат Росії приховується від російського ж суспільства.

"Навіть мобілізацію свою вони зараз приховали і просто брешуть людям, що нібито мобілізаційне завдання виконане. А насправді у регіонах Росії й на нашій окупованій території вони продовжують збирати людей на загибель", – повідомив президент.

Він також повідомив про хороші здобутки на півдні у бійців 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка. Там вони знищують техніку ворога, російську живу силу. На відмінно працюють і бійці 406-ї окремої артилерійської бригади – дуже влучно, зазначив глава держави.

Зеленський також повідомив про збиті за добу ворожі дрони "Шахед" і ракети "Калібр".

"Зокрема, вісім "Шахедів" збито підрозділом 301-го Нікопольського зенітного ракетного полку. Два "Калібри" знищені підрозділами повітряних командувань "Південь" і "Центр". Я дякую вам, воїни, за цей результат!" – сказав президент.

Нагадаємо, у Генштабі ЗСУ 4 листопада повідомили, що російські війська намагаються утримати тимчасово захоплені території, зосереджують зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках. Водночас окупанти ведуть наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

Російська армія зазнає колосальних втрат на Донецькому напрямку, повідомляють американські аналітики. Зокрема, йдеться про території поблизу Бахмута та Вугледара.

Як підрахували в українському Генштабі, за добу 3 листопада ЗСУ ліквідували 840 російських військових.

Водночас президент Росії Володимир Путін хизується, що на війну проти України мобілізовано вже 318 тис. чоловіків – це більше від заявленої кількості за рахунок начебто добровольців.

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