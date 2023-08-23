Зеленський розповів деталі контрнаступу та пояснив, у чому складність

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Збройні сили України йдуть вперед - контрнаступ відбувається на кількох напрямках. Втім, рухатися дуже складно через мінні поля.

Про це глава держави сказав під час брифінгу з прем’єром Фінляндії Петтері Орпо.

За його словами, українські Сили оборони рухаються потроху, але напрямок правильний.

"Щодо контрнаступу. Ми бачимо його на кількох напрямках. Ми йдемо вперед. Нам дуже складно, бо дуже щільне мінування. Тисячі мін - це те, що залишає після себе Росія. Найголовніше - тенденції. Мені військові доповідають таку тенденцію: ми йдемо постійно і рухаємося вперед", - наголосив президент.

Як повідомлялося, в Пентагоні зробили заяву про контрнаступ ЗСУ. Так, за словами речника Пентагону Патріка Райдера, рано й недоречно робити висновки. Битва з країною-агресоркою РФ ще не закінчена.

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