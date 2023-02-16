Зеленський розповів, кого вдалося звільнити з полону: "Більшість – оборонці Маріуполя"

Президент сказав, що щасливий за кожну з українських родин, до яких повертаються сини, брати, чоловіки.

Президент України Володимир Зеленський прокоментував обмін полоненими 16 лютого та розповів, кого вдалося звільнити з російського полону.

Про це глава держави сказав у відеозверненні.

"Маємо чергову хорошу новину: повертаємо українців додому з російського полону. Сьогодні – ще 101 людина. Більшість – оборонці Маріуполя, рядові і сержанти. ВМС, прикордонники, Нацгвардія, сухопутники, тероборона. Один цивільний – перший заступник міського голови Енергодара", – розповів Зеленський.

"Я щасливий за кожну з більш ніж сотні українських родин, до яких повертаються сини, брати, чоловіки", – наголосив президент.

Він також подякував українському Координаційному штабу, всій команді і всім, хто допомагає.

Нагадаємо, вдень 16 лютого з російського полону повернувся 101 українець. 94 з них – оборонці Маріуполя. Як повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак, багато з героїв отримали поранення різної тяжкості.

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