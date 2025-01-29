Зеленський розповів, на чому наполягатиме Україна при підготовці мирної угоди

Наша держава потребує безпекових гарантій.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що мирна угода має бути більше, ніж просто формальні зобов’язання на папері. Україна наполягатиме на реальних гарантіях безпеки.
Про це Зеленський сказав в інтервʼю Fox News.
“Я знаю, що президент Трамп не дуже щасливий щодо НАТО – ми говорили з ним про це. Але нам потрібні безпекові гарантії”, — констатував глава держави.
Він впевнений: якщо не буде об’єднаних гарантій безпеки, лише європейських буде недостатньо. Про це йшлося і раніше.
За словами лідера, європейці розуміють, що без США та президента Трампа безпекові гарантії будуть недостатні.
“На жаль, Путін не боїться Європу. Тому непотрібні саме такі гарантій безпеки”, — сказав Зеленський.
Президент України також розповів, що говорив з Трампом про помилку, яку зробила Україна у свій час, віддавши ядерну зброю та підписавши Будапештський меморандум.
“Ніхто (з підписантів меморандуму – ред.) насправді не підтримав нас, всім було на нас начхати”, — наголосив президент України.
Нагадаємо, раніше президент зазначив: Якщо президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп хоче примусити диктатора-президента РФ Володимира Путіна прийти до миру, то в очільника Білого дому це вдасться.
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