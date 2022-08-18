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Зеленський розповів подробиці перемовин з Ердоганом та назвав розмову "предметною"

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Зеленський розповів подробиці перемовин з Ердоганом та назвав розмову "предметною"

Фото: Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський прокоментував переговори з турецьким лідером Раджепом Таїпом Ердоганом.

Зеленський наголосив, що перемовини з Ердоганом були предметними. 

Про це президент сказав 18 серпня під час свого традиційного звернення до українців. 

"Дуже предметні переговори з багатьох тем провів сьогодні з президентом Туреччини Ердоганом. Вдячний йому за незмінну підтримку суверенітету й територіальної цілісності нашої держави. Обговорили й оборонну співпрацю, і економічну, і енергетичну. Дякую Туреччині за готовність взяти під патронат відбудову Харкова та Харківської області. Це місія для справді потужної країни. Сьогодні зроблено перший крок – підписана домовленість щодо інфраструктури", - сказав Зеленський. 

Президент наголосив, що зараз потрібно збільшувати експорт зерна з України. 

"Звичайно, говорили про експортну зернову ініціативу. Результат є – і не тільки для України, а й для світу, бо відчувається, що гострота глобальної продовольчої кризи зменшується. Тому дуже потрібно більше безпеки, більший обсяг експорту, більше суден, які можуть постачати українське продовольство з наших портів", - сказав Зеленський. 

Нагадаємо, Зеленський назвав умову для переговорів з Росією.

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Стаття з добірки новин:
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Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
2394
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