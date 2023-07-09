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Зеленський розповів про активні дії на передовій та поіменно подякував воїнам ЗСУ

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
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Час на прочитання
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Зеленський розповів про активні дії на передовій та поіменно подякував воїнам ЗСУ

Президент України Володимир Зеленський

Президент подякував захисникам України

Президент України Володимир Зеленський записав звернення на фоні замку Любарта у Луцьку. Він розповів про активні дії на передовій та особисто подякував воїнам ЗСУ. 

Про це йдеться у зверненні президента 9 липня. 

Володимир Зеленський наголосив, що на передовій відбуваються активні дії. Він також подякував тим оборонцям, які зараз звільняють Україну від російських окупантів. 

"Цього тижня є за що бути вдячними воїнам нашої 3-ї окремої штурмової бригади, 24-ї окремої механізованої бригади, десантникам "Вісімдесятки"… Молодці, воїни! На Таврійському напрямку, як завжди, потужно, хоробро, влучно відзначились десантники "Сімдесятдевʼятки", артилеристи 55-ї окремої бригади "Запорізька Січ", 74-й окремий розвідбат та 59-та окрема мотопіхотна бригада… Хочу подякувати вам!", - сказав він. 

Зеленський особисто відзначив воїна бригади "Запорізька Січ" – майора Володимира Гончарова.

"Дякую, Володимире! Матрос Сергій Комар – 35-та окрема бригада морської піхоти – дякую, Сергію! Солдат Олексій Лабенець – стрілець батальйону охорони 15-ї бригади транспортної авіації. Дякую, Олексію! Артилеристи "Маґури" 47-ї окремої механізованої бригади – майор Антон Черевко та старший лейтенант Василь Абрамів. Дякую, хлопці", - сказав президент. 

Нагадаємо, що у неділю, 9 липня, Володимир Зеленський і Анджей Дуда зустрілися у Луцьку, де вшанували пам'ять жертв Волинської трагедії 1943 року. Також вони обговорили саміт НАТО, який відбудеться у Вільнюсі 11–12 липня.

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Дата публікації
Перегляди
14
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