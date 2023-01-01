Зеленський розповів про атаку Shahed-136: "За такі удари ми відповідаємо. Дуже відчутно для них"

Президент України Володимир Зеленський розповів, що у новорічну ніч українські захисники збили 45 іранських дронів. Він наголосив, що російській терористи, як були жалюгідними, так і ними і залишились.

Про це він сказав 1 січня під час свого звернення до українців.

"Новий рік, новий день, нові підсумки. 45 Shahed-136 збито в першу ніч року. Дякую нашим Повітряним силам – льотчикам, зенітникам. 33 Shahed-136 на їхньому рахунку. Дякую протиповітряній обороні наших Сухопутних військ за ще 12 збитих іранських дронів. Просто молодці, хлопці! Російські терористи як були жалюгідними, такими й зайшли в цей рік. Наші ж захисники як були молодці, так і 1 січня себе показали дуже добре", - наголосив президент.

Володимир Зеленський додав, що українці ментально далеко відійшли від РФ.

"Наше з вами відчуття єдності, справжності, самого життя – це все так контрастує зі страхом, який запанував у Росії. Вони бояться. Це відчувається. І правильно бояться. Бо вони програють. Дрони, ракети, все інше їм не допоможуть. Бо ми – разом. А вони – хіба що разом зі страхом. І жодного року вони в України не заберуть, не заберуть нашої незалежності. Ми нічого їм не віддамо", - пояснив президент.

Володимир Зеленський подякував українським захисникам, які відповідають окупантам за терористичні обстріли українських міст.

"Я дякую всім, хто цієї ночі, і щодня, і щоночі бʼє ворога на фронті! На кожен російський удар по Херсону, Нікополю, по Харківщині, по всіх наших містах і громадах ми окупантам відповідаємо. Дуже відчутно для них. Я дякую всім нашим енергетикам, комунальникам за стабільне енергопостачання і мінімум відключень – з урахуванням усіх наявних обставин. Всюди, де лінії передачі та інші енергообʼєкти пошкоджені обстрілами, відновлення триває цілодобово. Сьогодні – також. І дуже важливо, як усі українці цієї новорічної ночі підживили внутрішню енергію. І як ми дякували нашим воїнам. Як ми дякували близьким. Як мільйони разів по всій Україні, по всьому вільному світу звучало й звучить досі наше з вами побажання – побажання перемоги", - сказав президент.

Зеленський за 1 січня: Російські терористи як були жалюгідними, такими й зайшли в цей рік

Атака на Україну в новорічну ніч

Російські терористи у новорічну ніч атакували України іранськими дронами Shahed-136. Через це в столиці було оголошено довгу повітряну тривогу.

Українські захисники збили усі дрони. За попередніми даними, потерпілих через обстріли РФ немає.

Окупаційне Міністерство оборони уже встигло знайти виправдання терористичних атак на Україну. Там заявили, що нібито "знищили оборонне підприємство, де виготовляє ударні українські дрони".

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