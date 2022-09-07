Зеленський розповів про чергове "максимально швидке" засідання Ставки

Президент повідомив про втрати ворога та наголосив на цінностях командування ЗСУ.

Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача.

Про це очільник України повідомив у традиційному відеозверненні увечері 6 вересня.

За його словами, засідання було продуктивним.

"Максимально швидко й точно вирішуємо всі питання, пов’язані з просуванням наших Збройних Сил, знищенням окупантів. 50 тисяч російських життів уже пішло на цю абсолютно безглузду для Росії війну. І окупантів не хвилює навіть такий рівень втрат", - зазначив він.

Також президент наголосив на цінностях командування ЗСУ.

"А нас хвилює кожне життя наших героїв, наших захисників і захисниць. Ми робимо все, щоб берегти життя українців. І я вдячний партнерам, які допомагають нам із цим", - додав Зеленський.

Нагадаємо, радник Офісу президента Олексій Арестович повідомив, що на фронті спостерігаються кардинальні зміни на користь України.

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