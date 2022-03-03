Зеленський розповів про допомогу і виплати, які українці вже зараз отримають від держави

Зеленський розповів про допомогу і виплати, які українці вже зараз отримають від держави

Гуманітарні вантажі вже прямують до регіонів, де найважча ситуація

На українців, які опинилися без забезпечення через агресію ворога, чекає за потребою гуманітарна допомога і грошові виплати.

Про це Володимир Зеленський розповів у зверненні 3 березня.

"Українці в усіх регіонах, які обпалені війною отримають від нас все необхідне. Координаційні штаби працюють. Справжні гуманітарні вантажі в дорозі", - зазначив президент.

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Він додав, що уряд підготував і грошову допомогу, для тих хто опинився без роботи в гарячих точках.

"Наш уряд вже підготував спеціальну програму допомоги для всіх українців, які втратили можливість працювати. Зараз, через війну, там де бойові дії: кожен найманий працівние, кожен ФОПовіць, кожен наш громадянин України, у якого Росія забрала можливість працювати, отримати по 6,6 тисяч грн без жодних умов", - зазначив Зеленський.

Він також додав, що пенсіонери матимуть вчасні виплати.