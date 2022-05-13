Зеленський розповів про "дуже складні перемовини" щодо евакуації з Маріуполя та "Азовсталі"

Україна продовжує переговори з Росією, щоб домогтися евакуації людей з Маріуполя та власне заводу "Азовсталь". До переговорного процесу залучають впливових посередників.
Перевори - "дуже складні", зазначив у відеозверненні ввечері 13 травня президент України Володимир Зеленський.
"Не припиняємо намагання врятувати з Маріуполя та "Азовсталі" усіх наших людей. Наразі продовжуються дуже складні перемовини про наступний етап евакуаційної місії - вивезення тяжкопоранених, медиків, ідеться про велику кількість людей. Звичайно, робимо все, щоб евакуювати всіх інших, кожного нашого захисника і захисницю", - сказав Зеленський.
Вын додав, що "вже задіяли для відповідних переговорів усіх в світі, хто може бути найбільш впливовими посередниками".
Раніше віцепрем’єрка – міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук заявила, що не варто перебільшувати вплив світових лідерів, бо "якби цей вплив був належним, не було б війни". Вона також додала, що "перемовини з ворогом дуже складні. Результат може не задовольнити всіх. Але наше завдання – витягнути наших хлопців. Усіх. Живими".
Читайте також:
- Процедура "екстракшн": Верещук пояснила, як можна врятувати бійців з "Азовсталі"
- Порятунок захисників Маріуполя: в Ердогана пропонували Шойгу евакуацію військових, але той відмовив
- Генштаб очікує збільшення атак окупантів на "Азовсталь" через евакуацію цивільних